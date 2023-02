Serie C/C: Giudice, stop per 11 calciatori e 3 allenatori

CALCIATORI

DUE GIORNATE DI SQUALIFICA

CALDORE MARCO (JUVE STABIA) per avere, all’8’ minuto del primo tempo, tenuto una condotta gravemente antisportiva nei confronti di un calciatore avversario, in quanto nel tentativo di colpire il pallone, alzava la gamba colpendolo con i tacchetti al collo e al volto, senza conseguenze.

UNA GIORNATA DI SQUALIFICA

BROSCO RICCARDO (PESCARA)

GHION ANDREA (CATANZARO)

CALABRESE BERNARDO (LATINA)

SALVEMINI FRACENSCO PAOLO (GIUGLIANO)

FERRARA ANTONIO (TARANTO)

MEGELAITIS LINAS (VITERBESE)

RUSSO RAFFAELE (AVELLINO)

CUOMO GIUSEPPE (CROTONE)

FOFANA LAMINE (MESSINA)

CITTADINO ANDREA (POTENZA)

ALLENATORI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

FONTANA GAETANO (TURRIS) per avere, al termine del primo tempo, mentre entrava nel tunnel che conduce agli spogliatoi, tenuto una condotta irriguardosa nei confronti dell’Arbitro in quanto lo avvicinava e pronunciava nei suoi confronti una frase irriguardosa. Misura della sanzione in applicazione degli artt.13 comma 2, e 36, comma 1, lett a), C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta.

DI NAPOLI RAFFAELE (GIUGLIANO) per avere, al termine della gara, mentre si trovava sul terreno di gioco e immediatamente dopo neltunnel di accesso agli spogliatoi, tenuto una condotta irriguardosa nei confronti della Quaterna Arbitrale, in quanto proferiva nei loro confronti reiterate frasi irriguardose. Misura della sanzione in applicazione degli artt.13 comma 2, e 36, comma 1, lett. a), C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta (r.proc. fed., r.c.c.).

LABRICCIOSA DIEGO (PESCARA) per avere, al 19° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta irriguardosa nei confronti dell’Arbitro gesticolando nei suoi confronti per dissentire nei confronti di una sua decisione. Misura della sanzione in applicazione degli artt.13 comma 2, e 36, comma 1, lett a), C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta.

