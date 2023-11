Il Brindisi perde ancora, una sconfitta questa indolore nonostante l’eliminazione dalla coppa di categoria che non rappresenta la priorità per la squadra biancazzurra chiamata a risalire la classifica. Mister Danucci rivoluziona la squadra a Crotone inserendo in campo dal primo minuto anche i tre giocatori non convocati a Giugliano per scelta tecnica Ganz, De Feo e Golfo. A decidere la gara una rete di Pannitteri al 23′ che trova la zampata vincente con un primo tempo più di marca calabrese. Nella ripresa Brindisi più ordinato ma poco incisivo in fase offensiva e nel finale a sfiorare la seconda marcatura è il Crotone con i due legni colpito dallo stesso Pannitteri e da Vuthj. Una sconfitta che non aiuta il morale della squadra brindisina che ora potrà concentrare tutte le sue energie sulle prossime impegnative sfide di campionato a partire da quella in programma domenica al “Fanuzzi” contro l’Avellino.

