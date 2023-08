Serie B, risultati 2^giornata: Parma a punteggio pieno

In attesa di Catanzaro-Ternana, in programma domani sera alle ore 20.30, è quasi in cascina la seconda giornata del campionato di Serie B.

Ancora un successo per il Parma che batte 2-0 il Cittadella, blitz del Bari a Cremona: basta Sibilli.

SERIE B – 2^GIORNATA

Sampdoria – Ternana 0-2

Venezia – Cosenza 1-1

Parma – Cittadella 2-0

Modena – Ascoli 1-0

Feralpisalò – Sudtirol 0-2

Cremonese – Bari 0-1

Como – Reggiana 2-2

Dom. 27 ago., ore 20.30

Catanzaro – Ternana

Rinviate: Lecco – Spezia e Palermo – X

CLASSIFICA

Parma 6

Cosenza 4

Venezia 4

Sudtirol 4

Bari 4

Pisa 3

Modena 3

Cittadella 3

Reggiana 1

Como 1

Catanzaro 1

Cremonese 1

Spezia 1

Palermo 1

Sampdoria (-2) 1

Ternana 0

Ascoli 0

Feralpisalò 0

Lecco*

X*

