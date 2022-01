Grazie ad un’autorete allo scadere il Lecce conquista tre e mette nel mirino il primo posto in classifica.

Baroni ritrova Coda dall’inizio, Pecchia con la rosa decimata dal Covid, punta tutto su Ciofani supportato da Baez. La gara comincia subito con il turbo: minuto 13’ Gallo su quella fascia sembra Cafù, salta due uomini e con il destro fulmina Carnesecchi, per il terzino siciliano è il primo gol tra i professionisti. Nemmeno il tempo di godersi il vantaggio che Ciofani di testa sorprende la difesa del Lecce, su pregevole assist di Fagioli. Alla mezz’ora il Lecce ci prova con un colpo di testa debole di Strefezza, ma il portiere è attento. Sul finire della prima frazione Baez, prova a sfruttare il fattore vento e da calcio d’angolo calcia verso la porta, Gabriel però è attento.

VITTORIA E VETTA NEL MIRINO. Nella ripresa le squadre rientrano in campo con gli stessi undici che avevano iniziato l’incontro. La prima emozione della ripresa arriva al 61’ quando sugli sviluppi di un calcio di punizione arriva Dermaku a colpire di testa, ma il suo tentativo si perde alto sopra la traversa. Sul capovolgimento di fronte la Cremonese si fa vedere in area, ma Gabriel è bravissimo ad intervenire togliendo il pallone dal proprio specchio, Lucioni poi conclude l’intervento difensivo. Il Lecce ha il pallino del gioco in mano ma non riesce a colpire, al 36’ ancora Dermaku ci va vicino ma la Cremo si salva, così come nell’occasione capitato sui pidei del neo entrato Listkowski, ma al 90’ Gallo mette in area di rigore l’ennesimo pallone della sua partita, la sfera viene deviata dallo sfortunato Okoli che batte il suo portiere e permette al Lecce di conquistare tre punti fondamentali per la corsa verso la Serie A. Mercoledì ci sarà il recupero contro il Vicenza, in palio c’è il primo posto in classifica.