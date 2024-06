Serie B, il Cesena pensa a D’Aversa per la panchina

Appena promosso in Serie B, il Cesena non continuerà con Toscano, l’allenatore che ha guidato la squadra alla promozione. I bianconeri stanno puntando su Roberto D’Aversa, ex tecnico del Lecce. La candidatura del coach di origini abruzzesi sta guadagnando terreno, per lui sarebbe pronto un importante contratto biennale.

