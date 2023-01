Serie A: Primo ko per il Napoli, ora tutte tornano a sperare

Comincia il nuovo anno e il Napoli perde la sua prima partita di campionato con l’Inter: a San Siro decide un gol di Dzeko, già a quota 7 alla faccia di chi lo dava per finito. Milan a -5 dalla capolista grazie alla vittoria sul campo di Salerno frutto delle prodezze di Leao e Tonali.

Successo al fotofinish per la Juventus che si impone a Cremona col brivido e con una punizione di Milik al 90’: a -7 dal Napoli, anche i bianconeri ricominciano a sperare. La Roma supera col minimo scarto il Bologna e agguanta la Lazio che cade a Lecce. Rimonta due gol e pareggia invece l’Atalanta alla Spezia. In zona retrocessione risorge la Samp vincendo in casa del Sassuolo mentre muove la classifica anche il Verona pareggiando a Torino.

Dopo 53 giorni torna la Serie A in una giornata caratterizzata dal sentito omaggio a Pelé, mentre Roma e Bologna ricordano compatte Sinisa Mihajlovic, applausi e uno striscione a Cremona per Gianluca Vialli. Le novità del mondiale impattano sul campionato: numerosi i maxi recuperi.

SERIE A – RISULTATI 16a GIORNATA

12.30

Salernitana-Milan 1-2

10’ Leao (M), 15‘ Tonali (M), 83‘ Bonazzoli (S)

Sassuolo-Sampdoria 1-2

25’ Gabbiadini (SAM), 28‘ Augello (SAM), 64‘ rigore Berardi (SAS)

14.30

Spezia-Atalanta 2-2

8° Gyasi (S), 31‘ Nzola (S), 77‘ Hojlund (A), 90’+3’ Pasalic (A)

Torino-Verona 1-1

45’ Djuric (V) 64‘ Miranchuk (T)

16.30

Lecce-Lazio 2-1

14’ Immobile (LA), 57‘ Strefezza (LE), 71‘ Colombo (LE)

Roma-Bologna 1-0

6’ rigore Pellegrini (R)

18.30

Cremonese-Juventus 1-0

90’ Milik

Fiorentina-Monza 1-1

19′ Cabral (F), 61′ Carlos Augusto (M)

20.45

Inter-Napoli 1-0

56’ Dzeko (I)

Udinese-Empoli 1-1

3’ Baldanzi (E), 70’ Pereyra (U)

CLASSIFICA

Napoli 41

Milan 36

Juventus 34

Inter 33

Lazio 30

Roma 30

Atalanta 28

Udinese 25

Torino 22

Fiorentina 20

Bologna 19

Lecce 18

Empoli 18

Salernitana 17

Monza 17

Sassuolo 16

Spezia 14

Sampdoria 9

Cremonese 7

Verona 6

