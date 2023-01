LECCE – I tifosi giallorossi sono stati la miglior risposta ai cori razzisti verso Umtiti e anche Banda da parte dei supporters laziali, gli insulti sono infatti stati sommersi dai cori d’incoraggiamento verso il numero 93 e così il grido Umtiti! Umtiti! è risuonato in tutto il Via del Mare e il giocatore è rimasto colpito da tutto questo affetto tanto che al termine della gara è uscito dal campo con le lacrime agli occhi.

Le reazioni ai cori razzisti:

Sticchi Damiani: “Che bella la reazione del nostro pubblico. Quando l’arbitro ha interrotto il gioco, in attesa che lo speaker sollecitasse la fine dei cori razzisti, Umtiti ha chiesto che la partita riprendesse, perché voleva rispondere sul campo agli insulti ricevuti. Ha reagito come un vero campione”.

Baroni: “E’ una vergogna, a volte per pochi se ne prendono tanti. E’ ora di finirla. Noi siamo fieri e orgogliosi di avere Banda, Umtiti e Ceesay. Mi è piaciuto il pubblico che ha chiamato Umtiti, i cori razzisti sono qualcosa che non deve più avvenire”.

Sarri: “Cori contro Banda? Mi sembra strano. Non voglio fare il menefreghista ma non ho sentito niente, ho chiesto al quarto uomo e credo che la panchina del Lecce abbia chiesto lo stesso. Sentivo di più il coro per Umtiti e, lo giuro, dalla panchina non sentivo niente. Certi atteggiamenti non vanno associati ai tifosi della Lazio, che non devono essere rappresentati dalla minoranza, bensì dalla maggioranza”.

Il sindaco di Lecce Salvemini, sul suo profilo social: “Vincere è bello, ancora di più dopo aver giocato una grande partita contro una squadra forte. Vincere è bellissimo, quando i tifosi avversari si esibiscono in vergognose offese razziste contro i nostri Umtiti e Banda”.

Barbara Magnani Giornalista professionista da febbraio 2009. Laureata in Lettere e un master in giornalismo sportivo televisivo. Dopo oltre 17 anni di esperienza in giornali, televisioni e uffici stampa della bergamasca, l’amore mi ha portata a Lecce dove vivo con mio marito e un piccolo peloso di nome Chiarly. E ora, con grande soddisfazione, la mia esperienza professionale si arricchisce nel gruppo televisivo Antenna Sud. See author's posts

