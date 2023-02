Serie A: Lecce-Roma 1-1, la sintesi del match

LECCE-ROMA 1-1 LA SINTESI

RETI: 7′ autorete Ibanez (L), 17′ rigore Dybala (R).

LECCE 433: Falcone; Gendrey, Baschirotto, Umtiti, Gallo (74’ Pezzella); Blin, Hjulmand, Gonzalez (67’ Askildsen); Strefezza (74’ Banda), Colombo (67’ Voelkerling), Di Francesco (88’ Oudin). Panchina: Bleve, Brancolini, Romagnoli, Tuia, Helgason, Ceccaroni, Ceesay, Lemmens, Cassandro). All. Baroni.

ROMA 3421: Rui Patricio; Mancini, Smalling, Ibanez; Zalewski, Matic (83’ Wijnaaldum), Cristante, El Shaarawy; Dybala, Pellegrini (88’ Solbakken); Abraham (83’ Belotti). Panchina: Svilar, Boer, Celik, Kumbulla, Bove, Camara, Tahirovic, Volpato, Llorente. All. Mourinho.

Arbitro: Aureliano di Bologna.

Ammoniti: Strefezza per comportamento non regolamentare, Ibanez, Colombo, Gonzalez, Hjulmand per gioco falloso.

Note: Angoli 7-3 per la Roma. Recuperi 3′ e 5′. Spettatori 25.200 (19.948 abbonati) per un incasso totale di 471.665 euro.

