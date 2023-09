Serie A: Empoli esonera Zanetti, torna Andreazzoli

Salta la prima panchina in Serie A. Aurelio Andreazzoli è ufficialmente il nuovo allenatore dell’Empoli. Il tecnico prende il posto di Paolo Zanetti, esonerato dopo la sconfitta per 7-0 con la Roma. Andreazzoli ha firmato un contratto annuale con opzione per quello successivo.

About Author

Condividi su...



Linkedin

Email

Whatsapp