Serie A: giudice sportivo, una giornata a Baschirotto

In relazione alle partite dell’ultimo turno del campionato di Serie A, il giudice sportivo ha squalificato per una giornata Federico Baschirotto (Lecce), Luca Caldirola (Monza) e Mateusz Wieteska (Cagliari). Per quanto riguarda i dirigenti, un turno a Salvatore Avallone (Salernitana) “per avere, alla fine del primo tempo, contestato l’operato arbitrale rivolgendo al Direttore di gara un’espressione irriguardosa, alla notifica del provvedimento di espulsione chiedeva immediatamente scusa per la frase pronunciata”. Per quanto riguarda le società. multe di 5mila euro a Fiorentina e Milan; di 4mila all’Inter; di 2mila a Juventus e Torino.

