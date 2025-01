Serie A, Cagliari-Lecce 4-1: la sintesi del match

LECCE-CAGLIARI 4-1 La sintesi

RETI: 42’ Pierotti (L), 60’ Gaetano (C), 65’ Luperto (C), 80’ Zortea (C), 83’ Obert (C)

CAGLIARI 4411: Caprile 6; Zappa 6,5, Mina 6, Luperto 7, Obert 7; Zortea 7 (86’ Pavoletti sv), Makoumbou 5,5 (54’ Marin 7), Adopo 5,5 (54’ Deiola 7), Felici 6 (74’ Augello 7); Viola 6 (54’ Gaetano 7); Piccoli 6. Panchina: Iliev, Sherri, Lapadula, Prati, Jankto, Wieteska, Palomino, Azzi, Kingstone. All. Nicola 7.

LECCE 433: Falcone 6; Guilbert 5,5, Baschirotto 5,5, Jean 4, Dorgu 5,5; Coulibaly 5 (78’ Karlsson sv), Pierret 5, Helgason 5 (63’ Ramadani 5,5); Pierotti 6 (56’ Bonifazi 4), Krstovic 5,5 (63’ Rebic 3), Tete Morente 6 (78’ Burnete sv). Panchina: Früchtl, Samooja, Borbei, McJannet, Kaba. All. Giampaolo 5.

ARBITRO: Juan Luca Sacchi di Macerata 6,5.

AMMONITI: Pierotti (L); Adopo, Zortea, Deiola (C).

ESPULSI: al 73’ Rebic (L) per gioco violento su Mina.

NOTE: angoli 6-1. Recuperi 2’/4.

