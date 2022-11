Condividi su...

Sampdoria-Lecce, gara valida per la 15a Giornata della Serie A, in programma alle 18.00 di sabato 12 novembre allo stadio “Luigi Ferraris” di Genova, sarà diretta da Daniele Doveri della sezione 1 di Roma. Ecco il quadro completo delle gare valide per il 15° turno con tutti gli arbitri designati:

Empoli-Cremonese (11/11/22 ore 20.45): Dionisi dell’Aquila (Preti-De Meo/Perenzoni. Var: Banti, avar: Abisso)

Napoli-Udinese (12/11/22 ore 15): Ayroldi di Molfetta (Ranghetti-Del Giovane/Baroni. Var: Abisso, avar: Nasca)

Sampdoria-Lecce (12/11/2022 ore 18): Doveri di Roma (Rocca-Cavallina/Feliciani. Var: Guida, avar: Banti)

Bologna-Sassuolo (12/11/2022 ore 20.45): Pezzuto di Lecce (Bercigli-Cecconi/Santoro. Var: La Penna, avar: Abbattista)

Atalanta-Inter (12/11/2022 ore 12.30): Chiffi di Padova (Baccini-Colarossi/Manganiello. Var: Di Paolo, avar: Muto)

Verona-Spezia (13/11/2022 ore 15): Maresca di Napoli (Rossi L.-Trinchieri/Prontera. Var Fourneau, avar: La Penna)

Monza-Salernitana (13/11/2022 ore 15): Giua di Olbia (Tolfo-Ricci/Camplone. Var: Marini, Avar: Di Martino)

Roma-Torino (13/11/2022 ore 15): Rapuano di Rimini (Berti-Vono/Piccinini. Var: Nasca, avar Guida)

Milan-Fiorentina (13/11/2022 ore 18): Sozza di Seregno (Mondin-Moro/Di Bello. Var: Fabbri, avar: Longo S.)

Juventus-Lazio (13/11/2022 ore 20.45): Massa di Imperia (Bindoni-Tegoni/Cosso. Var: Mazzoleni, avar: Paganessi).