“Affrontiamo la terza gara di questo mini ciclo dopo Udinese e Atalanta: i risultati sono sotto gli occhi di tutti, ma in modo particolare le prestazioni. Ora abbiamo un appuntamento difficile, come lo sono tutti in Serie A – ha dichiarato Marco Baroni, tecnico del Lecce, alla vigilia del match di Genova con la Sampdoria -. La nostra attenzione è rivolta principalmente alla prestazione: abbiamo recuperato ed è nostro intendimento disputare una gara di compattezza, concentrazione e intensità”.

La Sampdoria non vive un momento facile: “Mi concentro sul percorso della mia squadra, guardo gli altri con umiltà e attenzione, perché alla fine tutto passa dalla nostra prestazione. Troveremo un Marassi caldo? Deve essere uno stimolo in più, soprattutto per la massiccia presenza dei nostri tifosi. In queste partite non contano i proclami, ma la prestazione. Avversario disperato? Preferisco non sprecare energie per pensare alle condizioni in cui si trova l’avversario, dobbiamo essere concentrati su noi stessi”.

Sulla formazione e un eventuale turnover: “Ho ancora dubbi perché al di là dello stop di Pezzella (assente per gastroenterite, ndr) devo valutare. Mi prendo qualche ora, devo valutare con attenzione e capire chi ha più energie fisiche e mentali per affrontare l’impegno”.