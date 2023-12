Scuola medicina a Taranto, missione compiuta: Regione stanzia 53 mln

“È stato un percorso lungo e faticoso, che ha coinvolto verticalmente la politica, ma alla fine ce l’abbiamo fatta. Il futuro della sanità ionica e, soprattutto, dell’università tarantina, vira nella giusta direzione. Alle spalle di questo risultato ci sono anni di lavoro, riunioni, confronti e rivendicazioni in favore del capoluogo ionico, e ancora una volta la realtà dimostra come l’impegno della politica portata avanti nell’interesse esclusivo dei cittadini, dia sempre i suoi frutti”. Lo scrive in una nota il senatore Mario Turco, vicepresidente del M5S.

”In questo caso si tratta della Scuola di Medicina di Taranto, istituita dal Governo Conte II nell’ambito del #CantiereTaranto per la riconversione economica, sociale e culturale del territorio – aggiunge Turco -. Con la delibera della giunta regionale della Regione Puglia è stato approvato l’ultimo tassello utile a rendere strutturale il Dipartimento Biomedico di Taranto, in ossequio al protocollo d’intesa. Si fortifica ancor di più la cultura universitaria, consentendo a un numero crescente di giovani di studiare e formarsi a Taranto sulle discipline mediche e, più in generale, sanitarie”.

”Con il finanziamento di 53 milioni di euro introdotto nel bilancio previsionale della Regione Puglia, si rafforza il corpo docente e l’offerta formativa – spiega Turco -. Il conseguente piano straordinario per assumere professori di ruolo getta così le basi per costruire un futuro “vivaio”, utile al nascente polo ospedaliero “San Cataldo”, nell’ottica del potenziamento del sistema sanitario locale. Il progressivo consolidamento della Scuola di Medicina e del corso di Laurea in Medicina e Chirurgia di Taranto rappresenta un grande volano di sviluppo per l’intero hinterland: questo era uno dei principali obiettivi politici per me e per il MoVimento 5 Stelle”.

”Doveroso è il ringraziamento all’ex Presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, e al Presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, per aver creduto in questo ambizioso progetto per la città di Taranto. Un ringraziamento va anche al Magnifico Rettore dell’Università degli Studi di Bari “Aldo Moro”, Stefano Bronzini; al Preside della Scuola di Medicina di Taranto, Alessandro Dell’Erba; al Direttore Generale dell’ASL Taranto, Vito Gregorio Colacicco. Infine, un ringraziamento va ai consiglieri regionali del M5S e, in particolare, a Marco Galante per il lavoro svolto in commissione Sanità”, conclude Mario Turco.

About Author

Condividi su...



Linkedin

Email

Whatsapp