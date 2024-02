Scuola, Frassinetti: “Voto in condotta e pene più dure per violenti”

BARI – Voto in condotta, pene più dure per chi aggredisce personale scolastico che nei vari processi avrà massimo sostegno. La sottosegretaria all’istruzione Frassinetti, in visita a Bari, annuncia misure dure contro i violenti a scuola.

https://www.youtube.com/watch?v=WKNRtlUPqbU

