Monopoli, controlli a tappeto nelle discoteche: un arresto

Durante rigorosi controlli nelle discoteche di Monopoli, mirati a prevenire e reprimere soprattutto lo spaccio e l’uso di sostanze stupefacenti, i Carabinieri hanno arrestato un 22enne di Bari, già noto alle autorità, per detenzione e porto abusivo di arma comune da sparo, ricettazione e detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Durante un controllo nei pressi di una rinomata discoteca di Monopoli, i Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile hanno notato che il 22enne, alla vista dei militari, ha cercato di fuggire per le vie cittadine. Dopo un rapido inseguimento è stato bloccato cercando di sbarazzarsi di una pistola e di una busta, poi recuperate e sequestrate.

La pistola, calibro 7,65, risultava rubata, mentre la busta conteneva circa 15 grammi di cocaina e 11 grammi di marijuana, suddivisi in dosi e presumibilmente destinati alla vendita al dettaglio. Dopo le indagini, è stata confermata la custodia cautelare in carcere per l’indagato.

