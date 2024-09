Una scuola di Lecce tra le 3 migliori al mondo

L’Istituto “Galilei-Costa-Scarambone” di Lecce ha raggiunto un traguardo storico: è stato selezionato tra le 3 migliori scuole al mondo per il prestigioso riconoscimento “World’s Best School Prizes”, nella categoria “Supporting Healthy Lives”, che premia le scuole più impegnate nella promozione della salute e del benessere. Un risultato straordinario, mai raggiunto prima da un’altra scuola italiana.

La notizia è stata accolta con grande entusiasmo dagli studenti e dal personale scolastico, riuniti nella suggestiva Sala Dante, dove hanno festeggiato sulle note della pizzica, la tradizionale danza salentina. La Dirigente Gabriella Margiotta ha letto un messaggio di congratulazioni inviato dal Ministro dell’Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, mentre il sindaco di Lecce, Adriana Poli Bortone, ha sottolineato l’importanza di questo successo per l’intera comunità.

I “World’s Best School Prizes” sono considerati i “Nobel” delle scuole e promossi da T4 Education con il supporto di Accenture, American Express e la Lemann Foundation. Le scuole vincitrici di quest’anno condivideranno un montepremi di 50.000 dollari. Vikas Pota, fondatore dei premi, ha dichiarato che “la crisi dell’istruzione globale richiede soluzioni radicali” e ha lodato l’impegno dell’istituto salentino nel promuovere innovazioni educative.

Il progetto che ha portato l’Istituto “Galilei-Costa-Scarambone” ai vertici della classifica mondiale è *Mabasta*, una brillante iniziativa contro il bullismo e il cyberbullismo, ideata dagli studenti stessi e guidata dal giovane leader Mirko Cazzato. Nato in risposta a un drammatico episodio di bullismo, il progetto ha già coinvolto oltre 35.000 studenti in tutta Italia, utilizzando strumenti innovativi come il “MabaDAD” digitale per monitorare e combattere il fenomeno.

La Dirigente Margiotta ha espresso grande orgoglio per il riconoscimento: “Essere la prima scuola italiana a entrare nella Top 3 mondiale è una conferma che il nostro approccio centrato sugli studenti è la strada giusta”. Anche Daniele Manni, docente referente del progetto, ha evidenziato l’importanza di una didattica che valorizza l’inclinazione personale degli studenti, permettendo loro di esprimere il proprio talento per il bene della collettività.

L’impatto del progetto *Mabasta* è tangibile, con una riduzione significativa dei casi di bullismo e un aumento della consapevolezza tra studenti e docenti. L’iniziativa ha posizionato l’Istituto “Galilei-Costa-Scarambone” come leader nazionale nell’educazione preventiva, dimostrando che il cambiamento parte dalle scuole stesse.

