Scontro auto-camion tra Sannicandro e Acquaviva: due morti

ACQUAVIVA – Tragico incidente stradale avvenuto sulla SP76 tra Acquaviva e Sannicandro, questo pomeriggio intorno alle 17,30. Due autovetture e un furgone si sono urtate frontalmente e violentemente ad avere la peggio una Renault che si è trovata nel mezzo dello schianto e senza possibilità di fuga. Il bilancio è di due deceduti probabilmente sul colpo e altrettanti feriti di 23 e 26 anni, portati d’urgenza al Miulli di Acquaviva. Giunti sul posto i vigili del fuoco non hanno potuto fare altro che mettere in sicurezza le auto per eventuali incendi dovuti da corto circuito. Immediato l’intervento anche dei carabinieri e degli agenti della polizia locale per i rilievi del caso.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author