FRANCAVILLA FONTANA- Non versano in gravi condizioni le persone rimaste coinvolte nello scontro frontale tra due auto verificatosi alle porte di Francavilla Fontana: sul posto sono giunte le ambulanze, il soccorso stradale e gli agenti della Polizia locale.

È accaduto intorno alle 18.30 del 18 luglio quando, per cause in fase di accertamento, due veicoli sono rimasti coinvolti in un incidente stradale sulla strada che conduce a Ceglie Messapica. Dalle prime informazioni, fortunatamente, le persone che viaggiavano a bordo dei mezzi non sono feriti gravemente.