GALLIPOLI- Doveva essere una normale serata in discoteca e invece non è stata così per alcune ragazze Salentine derubate delle proprie borse contenenti soldi, documenti e telefoni cellulari. Ad alcune sono state strappate le borse in pista e abbandonate all’ingresso della discoteca, ad altre sono stati asportati i portafogli contenenti documenti e soldi.

È scattata una denuncia contro ignoti presso la locale stazione dei carabinieri e ora è caccia ai ladri che pare si siano furtivamente introdotti nella discoteca e scippato diverse ragazze. Al vaglio dei militari le immagini del sistema di videosorveglianza della zona e le testimonianze dei presenti nella notte del 16 luglio per cercare elementi utili all’identificazione di alcuni uomini di colore presunti responsabili dei furti.

Sembrerebbe che i ladri abbiano approfittato della situazione in pista per derubare le ragazze portando via ad alcune le borse che hanno poi lasciato vuote all’ingresso della discoteca, mentre ad altre hanno sfilato telefoni cellulari.