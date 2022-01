BARLETTA – Sarebbe scomparso nella notte tra sabato e domenica Michele Cilli, un 24enne di Barletta sul quale si stanno concentrando le ricerche delle forze dell’ordine. Il ragazzo avrebbe trascorso il sabato sera in un locale con alcuni amici, per poi allontanarsi in autonomia intorno all’una e trenta. Oltre all’auto ritrovata nei pressi del locale, con all’interno il giubbotto del ragazzo, non ci sarebbero ulteriori indicazioni sui suoi ultimi movimenti.

Il 24enne non ha un cellulare con sé. Al momento della scomparsa, indossava una camicia oversize in tessuto di jeans di colore blu scuro con delle scritte rosse, una sciarpa nera e dei pantaloni neri. Tra i segni particolari, oltre agli occhiali da vista con una montatura quadrata nera, anche diversi tatuaggi, tra cui la scritta “game over” sulle mani.

Il Commissariato della Polizia di Stato di Barletta ha subito avviato le ricerche sul territorio, esortando i cittadini a collaborare in caso di notizie sul ragazzo scomparso.