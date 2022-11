Condividi su...

Apricena (FG) –

Un elicottero con a bordo 5 persone, più l’equipaggio (due piloti) ha perso i contatti radio ed è scomparso dai radar nella zona di Apricena (nello specifico tra Apricena e San Nicandro Garganico). Sono in corso le ricerche da parte dei vigili del fuoco sia a terra, sia con un elicottero di Pescara. Sull’area si è abbattuto un temporale, la speranza è che siano state perse le comunicazioni proprio a causa del maltempo. Secondo le prime informazioni l’elicottero apparterrebbe alla ditta ‘Alidaunia’ ed è un A109, che sarebbe in servizio sulla tratta Foggia-Vieste-Isole Tremiti. Alle ricerche in zona partecipa anche il corpo di polizia partito da Bari.

