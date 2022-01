BARLETTA – Cresce la preoccupazione per la scomparsa di Michele Cilli, il 24enne di Barletta di cui non si hanno notizie dalla notte tra sabato 15 e domenica 16 gennaio. Proseguono le indagini delle forze dell’ordine.

Al vaglio anche le immagini di videosorveglianza, per analizzare l’area in cui il giovane è stato visto per l’ultima volta. Al momento, però, non ci sono aggiornamenti.

I genitori di Michele Cilli chiedono a gran voce notizie sulla scomparsa del proprio figlio, lanciato anche un appello da parte della madre.