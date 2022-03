ATENE – Il quartetto femminile dell’Italia di sciabola, composto dalla foggiana Martina Criscio, assieme ad Eloisa Passaro, atleta di origine di Francavilla Fontana, Rossella Gregorio e Michela Battiston si è aggiudicato la tappa di Coppa del Mondo disputata ad Atene, in Grecia. Battuto in finale in Giappone 45-43.