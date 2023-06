Schianto tra auto: un morto e 3 feriti gravi nel potentino

Un morto e tre feriti gravi. È il tragico bilancio di un terribile incidente stradale verificatosi nella serata di giovedì 22 giugno 2023, intorno alle ore 21.35, sulla SS 598 al km 99.800. Due le vetture coinvolte: una BMW e una MERCEDES con 4 occupanti a bordo, due uomini e due donne. Il 73enne deceduto era alla guida della BMW.

Sul posto sono stati trovati morti anche tre cavalli, le cui carcasse sono state rimosse. Dei tre feriti, è in condizioni molto gravi il conducente della Mercedes, il quale era rimasto incastrato tra le lamiere: una volta estratto dai Vigili del Fuoco è stato trasportato in ospedale dagli operatori del 118. La strada è stata chiusa al traffico per consentire i soccorsi, per poi essere riaperta in modo definitivo intorno alle ore 04.00 del 23 giugno.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco di Policoro, successivamente supportati anche da quelli di Villa D’Agri (PZ), i Carabinieri e il personale veterinario. La dinamica dell’incidente è ancora in fase di accertamento.

