Schianto sulla statale 7: auto capovolta, due feriti

TARANTO – È di due feriti il bilancio di un incidente stradale avvenuto sulla strada statale 7 che collega Taranto a Grottaglie, in direzione della città delle ceramiche. Due auto si sono scontrate: una Ford C-Max ed una Fiat Panda, quest’ultima si è schiantata contro il guardrail e poi si è ribaltata. Entrambi i conducenti sono stati soccorsi e trasportati in ospedale a Taranto, la persona alla guida dell’auto che si è capovolta, è giunta al pronto soccorso del SS. Annunziata in codice rosso, sarebbero meno gravi le condizioni dell’altra persona ferita. Sul posto i Vigili del Fuoco di Taranto, traffico interrotto in quel tratto della trafficatissima arteria.

Ok

Condividi su...



Linkedin

Email

Whatsapp