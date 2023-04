Schianto Bitonto: Sindaco Ricci proclama lutto cittadino

Il sindaco di Bitonto, Francesco Paolo Ricci, ha annunciato la proclamazione del lutto cittadino per il giorno dei funerali: “Questo è davvero il momento del silenzio, del dolore. La città intera è vicina ai familiari delle giovani vittime e ai due ragazzi che sono ricoverati in ospedale in condizioni molto serie”, ha detto il primo cittadino.

Condividi su...



Linkedin

email