PALAGIANO – Dovrà difendersi dall’accusa di reato di detenzione di arma clandestina e munizionamento, il 27enne di Palagiano arrestato dai carabinieri della Compagnia di Massafra.

In un’abitazione di campagna riconducibile all’uomo, i militari hanno trovato una pistola a salve, modificata e resa idonea per lo sparo, cal. 7,65 e 46 cartucce del medesimo calibro. Ritrovata anche un’altra pistola a salve, un bilancio di precisione e un taglierino sporco verosimilmente di sostanza stupefacente del tipo hashish, che sono stati repertati per i successivi accertamenti.

Al termine delle formalità di rito, su disposizione dell’Autorità Giudiziaria di Taranto, l’uomo è stato ristretto ai domiciliari.

Condividi su...



Linkedin

email