Scende dal furgone, travolto e ucciso da un’auto

Un uomo di 44 anni di nazionalità straniera è morto nel pomeriggio di lunedì 4 dicembre dopo essere stato travolto e ucciso da un’auto mentre si trovava accanto al suo furgone lungo la statale 96, vicino a Palo del Colle, nel Barese.

Per la vittima sono stati inutili i soccorsi degli operatori sanitari del 118, che non hanno potuto far altro che constatarne il decesso. Il conducente della vettura che lo ha investito si è fermato a prestare soccorso e la sua posizione è al vaglio degli inquirenti. L’automobilista e un collega della vittima sono stati soccorsi dal 118 perché colti da uno stato di ansia e shock.

Secondo quanto si apprende, la vittima stava verificando sul ciglio della statale se ci fosse un problema al mezzo su cui viaggiava quando è stato investito dall’auto che procedeva nella stessa direzione. Indagini sono in corso da parte dei carabinieri che dovranno ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente.

