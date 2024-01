Scanzano, Cariello su scioglimento Giunta: “Arrivederci”

SCANZANO JONICO – “Non dovrebbe essere semplice trovare le parole giuste per comunicare alla mia gente che Scanzano sarà nuovamente commissariata. Eppure io quelle parole le ho in mente da un po’: la prima è grazie. Grazie ai miei assessori Valicenti, Natale, Ponzio, Puppio e al capogruppo Marzano. Grazie alla gente che mi ha sempre sostenuto e dato la forza e il coraggio di andare avanti. Grazie ai dipendenti comunali per il loro impegno e supporto. La seconda parola è: presto. Si, ci rivedremo presto. Perché sono certo che questa nostra avventura non è finita qui anzi, rinascerà più forte e più dinamica di prima. Infine voglio salutare, per sempre, i sette consiglieri (Altieri, Zuccarella, D’Amico, Sgarrino, Dattoli, Scarnato e Salerno) che questa mattina hanno dato le loro dimissioni scrivendo la parola fine a questa Amministrazione. Ma la verità è che la fine l’hanno scritta solo per loro stessi perché noi, amici miei, scriviamo semplicemente ARRIVEDERCI”.

