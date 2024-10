Sava, pizzaiolo di 38 anni arrestato per spaccio di droga

Nella tarda serata di venerdì 4 ottobre, i Carabinieri di Fragagnano e Sava hanno arrestato un 38enne di Sava, sospettato di “detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti”.

Gli investigatori avevano notato un insolito via vai di persone nei pressi della casa dell’uomo, decidendo quindi di effettuare una perquisizione accurata sia nel locale pubblico in cui lavora, sia nella sua abitazione.

È stato proprio a casa del sospettato che l’unità cinofila “One” del Nucleo Cinofili Carabinieri di Modugno ha scoperto parte della droga nascosta nell’appartamento. All’interno di un piccolo sgabuzzino, apparentemente in disordine per sviare i controlli, i militari hanno trovato circa 40 grammi di hascisc. Inoltre, sono stati rinvenuti 130 grammi di marijuana e vari materiali per il confezionamento, come bilancini di precisione e bustine di plastica, probabilmente utilizzate per suddividere le dosi.

La droga è stata inviata al Laboratorio Analisi del Nucleo Investigativo per ulteriori esami. Gli investigatori stimano che, una volta venduta, avrebbe potuto fruttare circa 1500 euro. Il sequestro ha certamente impedito che tali sostanze, spesso utilizzate dai giovani, fossero messe in circolazione.

