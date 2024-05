Santeramo in Colle, dibattito tra candidati sindaco su Antenna Sud

Antenna Sud ospita il dibattito televisivo tra i candidati alla carica di sindaco di Santeramo in Colle (Bari). L’evento sarà trasmesso alle 16.15 di giovedì 30 maggio e sarà moderato da Flavio Insalata. Il dibattito sarà trasmesso in diretta sul canale 14 del digitale terrestre, in streaming sul sito ufficiale dell’emittente e sulla pagina Facebook.

