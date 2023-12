Santeramo, fiamme in un negozio di giocattoli

SANTERAMO – Sono da chiarire le cause dell’incendio che la scorsa notte ha pesantemente

danneggiato un negozio di Santeramo in Colle, nel Barese, specializzato nella vendita di prodotti per l’infanzia, dai

passeggini ai giocattoli. L’attività commerciale che si trova in corso Italia non lontano dalla scuola dedicata a

Monsignor Rago ha subito molti danni. I vigili del fuoco del comando provinciale di Bari hanno impiegato

qualche ora per domare le fiamme sulla cui natura sono in corso indagini da parte delle forze dell’ordine.

Nessuna ipotesi è esclusa, compresa quella dolosa.

About Author

Condividi su...



Linkedin

Email

Whatsapp