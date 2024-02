Sanremo, la vendetta di Al Bano: “Non parlo del Festival”

CELLINO SAN MARCO – Un Sanremo senza Al Bano Carrisi è davvero possibile? Lo abbiamo chiesto ai concittadini del maestro di Cellino San Marco che, per ora, preferisce restare in disparte: “Di Sanremo – dice l’artista pugliese – non voglio parlare. Riceveranno lo stesso trattamento riservato a me”.

