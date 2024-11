Sanità: Gatta, ‘Disagi senza fine per i cittadini di Mattinata’

“La gestione della sanità in Puglia si conferma tra le più problematiche degli ultimi decenni. Ospedali svuotati di personale, reparti chiusi, risorse tagliate e liste d’attesa interminabili sono ormai realtà quotidiane. A Mattinata, la situazione si è aggravata ulteriormente dopo la cessazione dell’attività di un medico di base, lasciando solo tre medici di assistenza primaria in servizio, ciascuno con il massimale di 1.500 pazienti. Questo comporta attese infinite per visite, vaccinazioni e consulti medici, mettendo a dura prova pazienti e operatori sanitari”. A denunciarlo, in una nota, è l’onorevole Giandiego Gatta.

“Invece di assegnare un quarto medico per rispondere meglio alle esigenze della popolazione, la ASL FG ha ottenuto dalla Regione Puglia una deroga al massimale dei pazienti, consentendo a ciascun medico di accogliere un numero ancora maggiore di assistiti fino al 30 aprile 2025. La decisione, lungi dal risolvere i problemi, rischia di peggiorare la qualità del servizio e aumentare lo stress per i medici, già sotto pressione”, aggiunge.

“La popolazione di Mattinata, come quella di tutta la Capitanata, merita un servizio sanitario dignitoso e non può continuare a subire le conseguenze di decisioni che sembrano ignorare il diritto alla salute e la necessità di assistenza adeguata per la comunità”, conclude Gatta.

