Sanità nella Bat, 2 anni di attesa per una visita: il caso del 82enne Mario

82 anni e una vita passata tra lavoro, giornalismo e una grande passione per la storia locale. Mario, storica penna dell’informazione tranese oggi in pensione, dovrà attendere due anni per una visita endocrinologica presso l’ormai ex ospedale di Trani. Le liste d’attesa nella sanità della Provincia BAT tornano a far discutere con un nuovo caso.

Come in tanti altri casi raccontati in questi anni il cittadino, di fronte alle liste d’attesa “titaniche” della sanità pugliese, sarà costretto a rivolgersi a strutture private o pubbliche ma fuori regione.

