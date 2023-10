SAN VITO DEI NORMANNI – Andava in giro con un coltello a serramanico e un bastone in legno. Un uomo è stato denunciato a piede libero dai carabinieri della compagnia di San Vito dei Normanni nell’ambito di alcuni servizi mirati a innalzare il livello di prevenzione dei reati, assicurare una cornice di serenità e incrementare la percezione di sicurezza della cittadinanza. I militari, nei giorni scorsi, hanno dato corso a un controllo straordinario del territorio con l’impiego di pattuglie in azione lungo le vie e nelle piazze maggiormente frequentate e in prossimità dei luoghi della movida.

San vito dei Normanni, controlli straordinari dei carabinieri

In tutto, sono state identificate diverse decine di persone, sottoposti a controllo 30 autovetture, 2 esercizi pubblici e 4 soggetti sottoposti agli arresti domiciliari al fine di verificarne il rispetto delle prescrizioni imposte dall’Autorità Giudiziaria. In questo contesto è stato denunciato l’uomo, accusato del porto ingiustificato del coltello e del bastone. Inoltre, i carabinieri hanno segnalato amministrativamente un 32enne per detenzione di sostanza stupefacente, ovvero marijuana, per uso personale, ma anche tratto in arresto un 35enne in esecuzione di un Ordine di espiazione di pena detentiva, emesso dalla Procura della Repubblica – Ufficio Esecuzione Penale – di Brindisi, dovendo espiare, per cumuli, la pena complessiva di 2 anni e 8 mesi di reclusione. Il 35enne è stato riconosciuto colpevole dei reati di truffa e sostituzione di persona, commessi dall’anno 2017 fino all’anno 2021. Al termine delle formalità di rito, l’arrestato è stato accompagnato presso la Casa Circondariale di Brindisi come disposto dall’Autorità Giudiziaria.

