San Giorgio Jonico, figlio aggredisce padre: arrestato 24enne

SAN GIORGIO JONICO – Nel tardo pomeriggio di ieri, 30 ottobre 2023, i carabinieri della stazione di San Giorgio Jonico hanno arrestato in flagranza di reato un giovane 24enne del posto accusato di maltrattamenti in famiglia, lesioni personali ed estorsione. L’indagato, al culmine di una lite, avrebbe aggredito l’anziano padre da cui pretendeva denaro per i suoi bisogni voluttuari, prima sferrandogli dei pugni, poi provando a strangolarlo con la forza delle braccia ed infine spingendolo con forza contro una finestra, andata in frantumi.

Sono stati proprio i pezzi di vetro volati giù dall’appartamento, insieme alle grida dell’anziano signore, ad attirare l’attenzione di un passante che, allarmato, ha contattato il 112.Immediato l’intervento della pattuglia: giunta presso l’abitazione, si è divisa tra la vittima e l’aggressore, prestando soccorso alla prima e ponendosi all’inseguimento del giovane, dileguatosi appena percepita la presenza degli uomini dell’Arma in casa. Il ragazzo non è andato troppo lontano perché pochi minuti dopo i carabinieri sono riusciti a bloccarlo e ad arrestarlo.

Figlio aggredisce il padre, “continui maltrattamenti”

L’anziano, dopo le prime cure, ha poi formalizzato la denuncia presso la Stazione Carabinieri di San Giorgio Jonico, raccontando ai militari delle ripetute vessazioni e dei continui maltrattamenti a cui era sottoposto da svariati mesi, derivanti dall’opposizione a continue richieste di denaro da parte del figlio, e ringraziando quegli uomini in divisa per avergli letteralmente salvato la vita.Il giovane, fatta salva la presunzione di innocenza fino a sentenza definitiva, al termine delle formalità di rito, su disposizione dell’Autorità Giudiziaria, è stato condotto presso la casa circondariale di Taranto.

