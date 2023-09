San Severo: Schianto moto-auto, muore un 18enne

Nella mattinata di venerdì 1° settembre, un giovane motociclista di 18 anni è morto per le gravi ferite riportate in seguito a un incidente stradale avvenuto nella notte nel centro di San Severo, nel foggiano. Le sue condizioni sono apparse subito critiche: trasportato in elisoccorso al policlinico Riuniti di Foggia, è deceduto dopo qualche ora. Nell’incidente sono rimaste coinvolte due moto e un’auto, ma la dinamica è ancora al vaglio dei carabinieri intervenuti sul posto.

