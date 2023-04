BARI – Sette quadri, oltre 200 figuranti, spettacoli di danza aerea, il tutto per rievocare l’impresa dei 62 marinai che portato a Bari, da Myra, le ossa di san Nicola. Edizione 2023 del corteo storico con la direzione artistica – per il secondo anno consecutivo – di Nicola valenzano, gruppo ideazione e cube, con gli innesti artistici dei ballerini di danza aerea di Elisa Barucchieri. Un prologo, dal 2 al 6 maggio, con spettacoli nei cinque municipi. Poi, domenica 7, dalle 20, il corteo che quest’anno avrà come tema la speranza. Anche quest’anno, il corteo storico si ripromette di mantenere una fortissima aderenza alle tradizioni storiche e culturali della manifestazione, dando risalto ai contenuti sacri e tenendo fede a quanto avvenne nel lontano 1087.

Condividi su...



Linkedin

email