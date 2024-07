San Marzano, vasto incendio: in fumo 600 quintali di legna

SAN MARZANO DI SAN GIUSEPPE (TA) – Vasto incendio alla periferia di San Marzano, in fumo circa 600 quintali di legna da ardere. Le fiamme si sono sviluppate nel pomeriggio di domenica, i Vigili del Fuoco sono intervenuti con diversi mezzi, attrezzatissimi speciali e numerosi uomini per spegnare il rogo. Non è stato semplice spegnere l’incendio, sebbene sia stato subito circoscritto.

Stando una prima ricostruzione le fiamme si sarebbero sviluppate dagli alberi che circondano l’azienda agricola e poi propagate alla legna, ma sarà utile la perizia che verrà stilata dagli stessi Vigili del Fuoco per comprendere l’origine del rogo. Non ci sono stati feriti.





