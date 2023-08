San Donaci, auto rubata e poi incendiata: si indaga

BRINDISI – Un’altra auto rubata e incendiata è stata ritrovata in mattinata nel brindisino, nelle campagne tra Mesagne e San Donaci. Ad accorgersi delle fiamme era stato un contadino che, intorno alle 7.30 di mattina, aveva lanciato l’allarme al centralino dei vigili del fuoco. Sono stati gli uomini del 115 a spegnere le fiamme e a mettere in sicurezza l’area. Il mezzo era stato lasciato a ridosso di un canneto, anch’esso raggiunto dal fuoco. La vettura è risultata poi essere stata rubata a San Pietro Vernotico. Si tratta dell’ennesimo episodio registrato, in questi giorni, in provincia di Brindisi. Sull’accaduto indagano i carabinieri.

