Brindisi, dai controlli spunta il “fumo”: giovane denunciato

BRINDISI – Dal controllo di quel gruppetto di giovani in una piazzetta del rione Sant’Elia è spuntata la droga e pure del denaro in contanti, ritenuto provento di una presunta attività di spaccio. A finire nei guai, denunciato in stato di libertà, è un giovane del posto, incappato nella serata di martedì in un servizio di controllo del territorio da parte degli agenti delle volanti della Questura di Brindisi. Uno dei ragazzi, dopo la perquisizione, è stato trovato in possesso di cinque dosi di hashish pronte per la vendita, ma anche nonché due sacchetti in cellophane in cui era riposta un’altra piccola quantità di fumo. I poliziotti, inoltre, hanno rinvenuto anche 260 euro in banconote di piccolo taglio. Tutto sequestrato, mentre il giovane è stato denunciato in stato di libertà per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Controlli estivi, ancora droga

Nella stessa serata, a poche centinaia di metri dal luogo del precedente controllo, un altro brindisino venticinquenne è stato fermato da una volante con una dose di hashish e di uno spinello pronto per essere fumato. Lo stupefacente è stato posto a sequestro amministrativo mentre, a carico del ragazzo, è scattala la segnalazione alla Prefettura.

“Anche se la stagione estiva si avvia alla conclusione, la polizia di Stato – si legge in una nota -mantiene alta la guardia sui fenomeni di criminalità diffusa con un costante rafforzamento dei servizi di controllo del territorio disposti dal questore di Brindisi, Annino Gargano”.

