FRANCAVILLA FONTANA – Il suo nome era già stato indicato dal dimissionario Francesco Birtolo che, eletto consigliere comunale, aveva rinunciato alla carica. Ora, rispettando le previsioni, il governatore di Puglia Michele Emiliano ha firmato il decreto che nomina l’imprenditore Mimmo Bianco presidente del consiglio di amministrazione della Fondazione Giovan Battista Imperiali. La firma del presidente della regione è dello scorso 11 agosto. La storica Fondazione, con sede in corso Umberto I, si occupa della gestione e in alcuni casi del finanziamento di situazioni socialmente delicate.

Fondazione Imperiali, chi è il nuovo presidente

Bianco, in passato presidente del Consorzio Asi di Brindisi e attualmente amministratore dell’azienda Soave, avrà il compito di proseguire nel solco, in termini sociali e di bilancio, già tracciato da Birtolo. Per altro, come si ricorderà, la nomina dell’ex presidente, era l’estate 2021, non aveva mancato di suscitare un vespaio di polemiche politiche creando particolari tensioni tra il consigliere Regionale del PD Maurizio Bruno e l’allora amministrazione guidata dal sindaco Antonello Denuzzo. Eppure, si sa, in politica i tempi cambiano velocemente. Con il fortunato matrimonio tra PD e Città Futura, poi cristallizzato nella rielezione di Denuzzo, la scelta di Emiliano, che pesca nell’universo Dem cittadino, è destinata a raccogliere i favori dell’attuale amministrazione comunale.

About Author

Condividi su...



Linkedin

Email

Whatsapp