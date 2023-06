FRANCAVILLA FONTANA – Una volta proclamato consigliere, ha lasciato la Sala del Camino di Castello Imperiali per raggiungere il suo studio e comunicare al presidente della Regione Puglia Michele Emiliano le sue dimissioni dalla carica di presidente della Fondazione Giovan Battista Imperiali. Si chiude dopo neppure due anni l’esperienza dell’avvocato Francesco Birtolo alla guida della fondazione, da decenni impegnata nell’aiutare giovani e famiglie della Città degli Imperiali e non solo.

Fondazione Imperiali: vecchie polemiche, nuove alleanze

La nomina di Birtolo, arrivata nell’estate del 2021 con decreto firmato dal governatore Emiliano, non aveva mancato di suscitare un vespaio di polemiche politiche creando particolari tensioni tra il consigliere Regionale del PD Maurizio Bruno e l’allora amministrazione guidata dal sindaco Antonello Denuzzo. Eppure, si sa, in politica i tempi cambiano velocemente. Mentre Bruno portava in porto la fortunata alleanza tra il Partito Democratico e Città Futura, Birtolo si accasava nella lista #Insieme a sostegno del candidato Michele Iaia. Oggi, dopo la proclamazione e, quindi, l’ingresso in consiglio comunale tra i bachi di opposizione, il presidente Birtolo, prendendo atto dell’incompatibilità tra le due cariche ricoperte, ha rassegnato le dimissioni dalla presidenza del CDA della Fondazione, indicando anche tre possibili successori, arrivati, sembrerebbe, dopo un confronto tra le varie forze politiche.

Si tratta di Mimmo Bianco, industriale ed ex presidente del consorzio Asi di Brindisi, dell’avvocato Stefania Garganese e del già componente del CDA della onlus Michelangelo Tardio. “Si tratta – scrive Birtolo nel congedo – di personalità di altissimo spessore professionale e umano, dotati indiscutibilmente della sensibilità che l’incarico richiede”.

