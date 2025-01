San Donaci, “atti indecenti nei bagni del cimitero”: il sindaco avverte

SAN DONACI – Bagni sporchi, molto sporchi e, quindi, non utilizzabili a causa di atti definiti dal sindaco di San Donaci Giancarlo Miccoli, “indecenti e inqualificabili”. Disagi al cimitero di San Donaci dove un sopralluogo del comune ha messo in luce il degrado nelle toilette. Il cimitero, come previsto, resta aperto al pubblico per la giornata di festa, ma la toilette non è accessibile fino a quando, in settimana, non sarà ripulita.

“L’Amministrazione comunale – si legge nel post pubblicato domenica su Facebook – provvederà alla pulizia accurata nei primi giorni lavorativi utili. Al momento, considerando i due giorni festivi, si è nell’impossibilità di intervenire con la dovuta immediatezza. Ci scusiamo per il temporaneo disagio che qualcuno ha arrecato agli altri concittadini”.

