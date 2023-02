Ancora un auto in fiamme nella notte in Salento. Intorno alle 2 una squadra dei vigili del fuoco di Tricase è intervenuta nel comune di Salve, in via Carlo del Prete, per un incendio di una autovettura, una Renault Modus. L’irraggiamento termico ha causato danni anche agli ingressi di alcune abitazioni. Le cause sono in corso di accertamento.



