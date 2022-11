Salento: SS 275 Maglie-Leuca, arriva ok da Regione Puglia

Condividi su...

Nell’ambito del procedimento di Valutazione d’impatto ambientale per la strada Maglie-Santa Maria di Leuca SS 275, proposto dal sommissario straordinario, la Regione Puglia ha espresso parere favorevole condizionato. L’opera è compresa tra gli interventi strategici di preminente interesse nazionale ed è racchiusa nell’intesa generale quadro tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e la Regione Puglia. Per chiudere la fase della progettazione definitiva mancava solo l’autorizzazione paesaggistica in deroga al Pptr della Regione. Sono state approvate anche le intese con il commissario straordinario di Anas per la tangenziale Ovest di Foggia e per la statale 16 Foggia-San Severo.