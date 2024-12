Salento, Prefetto accende l’attenzione sui mercatini di Natale

Nelle scorse ore si è svolto un importante vertice presso la Prefettura, incentrato sull’intensificazione delle misure di sicurezza in vista delle imminenti festività natalizie. Questo incontro, parte del Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica, è stato convocato in risposta alle recenti direttive del Ministero dell’Interno e agli eventi drammatici che hanno colpito i mercatini di Natale di Magdeburgo, in Germania, dove un attentato terroristico ha scosso la comunità.

La riunione ha visto la partecipazione di rappresentanti delle forze dell’ordine, delle istituzioni locali e degli enti competenti, tutti uniti dalla volontà di garantire la sicurezza dei cittadini e dei turisti durante uno dei periodi più attesi dell’anno. Durante l’incontro, è stata stabilita l’immediata intensificazione dei servizi di vigilanza e controllo nelle aree a maggiore affluenza, in particolare quelle dove si svolgono mercatini di Natale, fiere e altri eventi di intrattenimento.

Le misure concordate includono l’aumento della presenza di agenti di polizia e personale di sicurezza nelle zone più vulnerabili, al fine di garantire un monitoraggio costante e tempestivo. Inoltre, è stata diramata una circolare a tutti i Sindaci della provincia, invitandoli a sensibilizzare le rispettive comunità sull’importanza di potenziare le azioni di vigilanza da parte della Polizia Locale. È stata sottolineata anche la necessità di assicurare la funzionalità delle misure di difesa passiva, specialmente nei punti di accesso alle aree maggiormente affollate.

Queste iniziative mirano non solo a prevenire eventuali minacce, ma anche a rassicurare i cittadini e i visitatori, affinché possano godere delle festività in un contesto di serenità e sicurezza. Le autorità locali si sono impegnate a collaborare attivamente per garantire che le celebrazioni natalizie possano svolgersi senza incidenti, mantenendo viva l’atmosfera di festa e convivialità che contraddistingue questo periodo dell’anno.

About Author

Maria Teresa Carrozzo Maria Teresa Carrozzo, giornalista professionista, si è laureata in Lettere presso l’Università di Lecce nel 1998. Specializzatasi nel 1999 in “Giornalismo di massa” presso l’Università Lum di Roma ed in “Comunicazione politica” presso la Luiss di Roma nel 2002, dopo diverse esperienze professionali a livello nazionale, oggi è capo redattore della provincia di Lecce del gruppo televisivo AntennaSud. See author's posts