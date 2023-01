Salento: Precipita da scogliera, 52enne salvato da Vigili del Fuoco

Un uomo di 52 anni è stato salvato dai Vigili del Fuoco dopo essere scivolato da una scogliera impervia sulla litoranea, nel tratto che collega Porto Badisco a Santa Cesare Terme, in località Torre Minervini. L’uomo è stato immobilizzato e recuperato in sicurezza assieme a personale del 118 che poi lo ha condotto in ospedale, a Lecce, dove è ricoverato in osservazione. Le sue condizioni non sono gravi. Hanno operato squadre dei vigili del fuoco di Maglie e Tricase, del reparto Speleo Alpino Fluviale e gli elicotteristi giunti da Bari.

